Met heel veel plezier heb ik tijdens het staatsbezoek van de koning aan Luxemburg filmpjes gemaakt voor Facebook. Met mijn nieuwe stabiliserende selfiestick filmde ik de welkomstceremonie, het prachtige Stuart-diadeem van koningin Máxima bij het staatsbanket, de toespraak van de koning en nog veel meer hoogtepunten van een prachtig staatsbezoek. Dankzij de technologie van tegenwoordig is het eenvoudig om met mijn telefoon te filmen en te monteren.

Het is een oude liefde om filmpjes te maken. Voordat ik me uw hoofd-redacteur mocht noemen, was het maken van koninklijke filmpjes mijn beroep, en deed ik dit met veel plezier voor onder andere het televisieprogramma Blauw Bloed. Maar tv-ervaring is niet per se noodzakelijk om filmpjes te kunnen maken. Wanneer ik zie wat mijn kinderen in een paar minuten knutselen met beeld, loop ik achter. Dat geeft niet, ik vind het gewoon heel leuk om dat wat ik zie en meemaak te delen met u. De reacties op mijn Facebook-pagina waren zo enthousiast dat ik een nieuwe ambitie heb. Naast het maken van uw tijdschrift Vorsten, wil ik ook heel graag in de toenemende behoefte aan bewegend beeld voorzien. Maar dat kan ik niet alleen!

Daarom een oproep aan u. Ik weet dat velen van u eropuit trekken wanneer leden van de koninklijke familie in de omgeving hun opwachting maken. En wellicht maakt u mooie opnames van het bezoek. Wellicht bezichtigt u een mooie tentoonstelling die u graag onder de aandacht brengt van andere Vorstenlezers. En wie weet schuilt er in u een echte deskundige en kunt u een lezing op beeld geven over uw onderwerp, of dat nu prinses Diana is of de geschiedenis van Dillenburg. Onder u zijn ook vele verzamelaars. Ik zou graag die verzamelingen willen zien. Wat zijn is het verhaal achter die ene menukaart, die bijzondere uitgave of dat zeldzame porseleinen kopje? Waar bent u trots op en met welk object begon de verzameling? Vorsten is blij met alle beelden en wij zullen er, wanneer u dat niet kunt, een mooie montage van maken. Bent u niet zo handig met de camera of telefoon? Een (klein)kind of vriend(in) misschien wel. Samen kunnen we VorstenTV realiseren. Het zal een online tv-zender worden waarnaar u kunt kijken wanneer het u uitkomt. En beloofd, net als bij Vorsten, zal ook VorstenTV geen zomerstop hebben.

Wij maken graag het hele jaar door mooie tijdschriften én binnenkort dus mooie tv-programma’s voor u en hopelijk mét u! Heeft u leuke opnames gemaakt? Mail ze dan naar tv@vorsten.nl.

Volg Vorsten nu alvast op Facebook en ik hoop daar op korte termijn een aantal voorbeelden te kunnen tonen. Voor nu wens ik u vooral heel veel plezier met uw tijdschrift Vorsten.