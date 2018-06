Koningin Máxima moest vrijdag vanwege een overvolle agenda een voorgenomen bliksembezoek aan Cambridge laten schieten. In plaats daarvan sprak ze via een videoverbinding tot de deelnemers aan een conferentie van de ‘University of Cambridge Judge Business School’. Het was niet voor het eerst dat de koningin in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van inclusieve financiering naar technische hulpmiddelen greep om een toespraak te houden of te vergaderen.

In het internationale diplomatieke verkeer zijn persoonlijke ontmoetingen nog altijd het beste, maar ze zijn vaak wel tijdrovend. Máxima gebruikt daarom vaak ‘videocalls’: je ziet en hoort elkaar, maar hoeft daarvoor niet de halve wereld rond. Daarnaast is ze groot liefhebber van ‘speeddaten’ bij grote internationale bijeenkomsten, zoals de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de jaarvergadering van de Wereldbank en het Wereld Economisch Forum in Davos.

Daar komt de hele wereld samen, inclusief de premiers, ministers en bankpresidenten die Máxima voor haar werk even wil spreken of die op hun beurt met haar willen praten. Maar omdat iedereen met iedereen wil afspreken, duren de gesprekken vanwege de tijdsdruk maar kort. Dat heeft als groot voordeel, zo vertelde Máxima vorig jaar in New York, dat iedereen meteen ter zake komt. Het inleidende praatje over het weer of het verkeer wordt overgeslagen.

Bij de VN is voor die korte ontmoetingen zelfs de lobby van het hoofdkantoor omgebouwd tot minivergaderruimte, met tussenschotten en twijfelachtig meubilair opgezet en ingericht. Een kordate secretaresse houdt bij wie welke ruimte heeft gereserveerd voor een ‘date’, opdat deze optimaal kunnen worden gebruikt.