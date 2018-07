De deelnemers aan de Volvo Ocean Race hadden zaterdagavond de aandacht van drie koningshuizen. Koning Willem-Alexander, de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos en zijn dochter prinses Elena en de Zweedse prins Carl Philip dineerden met de zeilers. Met het diner werd de Volvo Ocean Race 2017-2018 afgesloten.

Team DongFeng kwam vorige week zaterdag in Scheveningen als eerste over de finish. Het Chinese team, met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord, werd zaterdagavond gehuldigd. Uit handen van Willem-Alexander en Carl Philip, beschermheer van de internationale zeilwedstrijd, kregen de zeilers de enorme award officieel overhandigd. Juan Carlos zwaaide de zeven deelnemende teams in oktober uit, toen startte de Volvo Ocean Race in het Spaanse Alicante.

Het Spaanse team Mapfre eindigde als tweede, de Nederlandse boot van team Brunel veroverde de derde plek in het eindklassement. Op de vierde plek eindigde een ander Nederlands team, dat van AkzoNobel. Vanwege de finish in Scheveningen stond de badplaats een week lang in het teken van de loodzware zeilwedstrijd. Willem-Alexander nam vrijdag een kijkje in de haven van Scheveningen en stapte toen voor een oefenwedstrijd aan boord van team Brunel.