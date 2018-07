Alois en Sophie, de erfprins en erfprinses van Liechtenstein, zijn dinsdag 25 jaar getrouwd. Alois, die vorige maand zijn vijftigste verjaardag vierde, heeft sinds 2004 al de dagelijkse leiding van het minivorstendom van zijn vader vorst Hans Adam overgenomen.

Hij is het ook die Liechtenstein bij veel feesten en plechtigheden in het buitenland vertegenwoordigt, zoals in 2013 bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander en afgelopen mei bij het verjaardagsfeest van de Deense kroonprins Frederik.

Erfprins Alois was in 1993 met zijn huwelijk met de Beierse prinses Sophie de eerste van zijn generatie troonopvolgers die trouwde. Leeftijdgenoten als Willem-Alexander, Frederik en Felipe, maar ook de acht jaar oudere Filip van België, volgden pas veel later. Alois en Sophie waren overigens niet de enige ‘royals’ die in 1993 trouwden. Eerder vierden het Japanse kroonprinselijk paar en het Jordaanse koningspaar al een zilveren bruiloft.

Orde op zaken

Alois en Sophie wonen met hun vier kinderen, Joseph Wenzel (23), Marie-Caroline (21), Georg (19) en Nikolaus (17), in Slot Vaduz. De oudste zoon is voorbestemd om in de toekomst de taken van zijn vader en grootvader over te nemen en bereidt zich ook op de zakelijke kant daarvan voor.

Het vorstenhuis van Liechtenstein heeft namelijk een fiks eigen vermogen, een eigen bank en tal van bezittingen en een grote kunstverzameling, die goed beheerd moeten worden. Dat was één van de redenen van vorst Hans Adam (73) om zich uit de dagelijkse leiding van het land terug te trekken zodat hij meer tijd had om orde op zaken te stellen.