Koningin Elizabeth heeft woensdag de Schotse minister-president Nicola Sturgeon ontvangen in het Schotse paleis Holyroodhouse. Ook Ken Macintosh, de voorzitter van het parlement van Schotland, bracht een bezoek aan de Britse vorstin.

De audiënties vonden plaats op de derde dag van de week dat koningin Elizabeth in Schotland verblijft, de zogenoemde Holyroodweek naar het Schotse paleis Holyroodhouse.

Voor een tuinfeest, dat Elizabeth in de middag gaf in de tuin van het paleis, waren maar liefst 8000 mensen uitgenodigd. Bijgestaan door haar zonen Edward en Andrew ontmoette de vorstin enkele van de genodigden. Onder hen was de voormalige rugbyspeler Doddie Weir, die vorig jaar werd getroffen door de spierziekte MND. Met zijn stichting zamelt hij geld in voor onderzoek naar de aandoening.