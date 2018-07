Het Koninklijk Paleis in Brussel is ook deze zomer weer open voor publiek. Het paleis is dit jaar van 22 juli tot 2 september toegankelijk, zo heeft het Belgische hof bekendgemaakt.

Tijdens de openstelling staan wetenschap en cultuur centraal, met onder meer een tentoonstelling met de titel Verwondering. Ook is er een tentoonstelling over het paleis zelf.

Jaarlijks komen duizenden mensen af op de openstelling van het paleis. De toegang is gratis.