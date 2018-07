Koningin Elizabeth heeft gekozen voor de dikke muren van Windsor Castle om vrijdag de omstreden Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten. Achter de kasteelmuren kan de ontvangst in alle rust plaatsvinden. In de straten van Londen worden namelijk demonstraties verwacht.

De Amerikaanse ambassade heeft Amerikanen in de Britse hoofdstad zelfs gewaarschuwd dat het bezoek van Trump gepaard kan gaan met onlusten. Tienduizenden Britten hebben zich gemeld om te demonstreren tegen de president, die donderdag aankomt in Groot-Brittannië. Ook zijn actievoerders van plan een grote ballon op te laten waarop Trump is afgebeeld als een boze, oranje baby.

Britse media wijzen erop dat Elizabeth eerder controversiële leiders heeft ontvangen. Het hoort nu eenmaal bij haar werk als staatshoofd. Trump zal het echter niet leuk vinden dat hij in dezelfde categorie werd geplaatst als bijvoorbeeld de communistische Roemeense dictator Nicolae Ceaucescu, de Japanse oorlogskeizer Hirohito en een dozijn Afrikaanse dictators, onder wie Robert Mugabe van Zimbabwe en Mobutu van Zaire (nu Congo).

De Queen (92) heeft in haar regeringstijd elf Amerikaanse presidenten gekozen zien worden. Donald Trump wordt de tiende president die zij ontmoet. Alleen Lyndon B. Johnson, die in het Witte Huis kwam na de moord op John F. Kennedy, is een ‘handshake’ met de Britse vorstin misgelopen.

Uitnodiging

De koningin heeft Trump al meteen na zijn aantreden uitgenodigd voor een staatsbezoek. Niet omdat zij daar zelf naar uitkeek, maar omdat de Britse regering van Theresa May daarin een belangrijk middel zag om de ijdele president voor Londen te winnen.

May had wellicht niet gerekend op het immense protest dat daarna ontstak, met meer dan twee miljoen Britten die een petitie tekenden waarin het parlement werd gevraagd het bezoek af te zeggen. Het Witte Huis ging akkoord met uitstel en Trump komt nu ook niet op staatsbezoek, zodat alle pracht en praal en een staatsbanket ontbreken.