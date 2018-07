Prinses Beatrix opent op vrijdag 24 augustus de tentoonstelling ‘Verzet en Verdriet in Beeld’, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekend. Met de expositie staat Museum Huis Doorn stil bij 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog.

De beelden zijn van beeldhouwers uit Duitse en Nederlandse collecties en herinneren aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de tentoonstelling komen volgens het museum twee uitersten samen: daadkrachtig verzet en intens verdriet. Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) geven met hun werk een actuele kijk op de oorlogen.

Huis Doorn is het voormalige ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II, die hier na de Eerste Wereldoorlog in ballingschap leefde tot zijn dood in 1941. Het huis is nu een museum.

De tentoonstelling ‘Verzet en Verdriet in Beeld’ is van 25 augustus 2018 tot en met 27 januari 2019 te zien.