Koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdag in Andalusië de Slag van Bailèn herdacht. De veldslag, onderdeel van de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog, is 210 jaar geleden.

Het Spaanse koningspaar liet zich vergezellen door de minister van Industrie, Handel en Toerisme. Bij aankomst werd het gezelschap ontvangen door de afgevaardigden van het bestuur van de regio Andalusië en de burgemeester van Bailèn.

Het koningspaar verscheen na de ontvangst en het ondertekenen van het ereboek van de stad op het balkon van het stadhuis. Het koningspaar ging te voet naar de kerk voor de herdenking van de veldslag. In het museum Slag van Bailén kregen ze uitleg over de gevoerde strijd aan de hand van der permanente tentoonstelling over de Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814).

De slag bij Bailèn is een veldslag die tussen 16 en 19 juli 1808 werd uitgevochten tussen de Spaanse opstandelingen tegen het Franse bezettingsleger. De slag resulteerde in het eerste verlies in het open veld van het leger van Napoleon. De overwinning zorgde voor groot optimisme in Spanje en mobiliseerde meer mensen in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Fransen.