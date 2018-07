Koning Filip zit zaterdag 21 juli precies vijf jaar op de Belgische troon. Veel vertrouwen in zijn capaciteiten was er aanvankelijk niet, toch doorloopt hij een rimpelloos parcours.

De toen 53-jarige koning Filip bestijgt de troon in 2013, in opvolging van zijn vader koning Albert. Die kondigde zijn aftreden die zomer aan. Albert was daarmee de eerste Belgische vorst die vrijwillig afstand deed van de troon.

Niet iedereen heeft er vertrouwen in wanneer Filip zijn vader opvolgt. Dit ondanks zijn succesvolle schoolcarrière – een diploma van de Koninklijke Militaire School, gevolgd door het Trinity College in Oxford en een master politieke wetenschappen aan de universiteit van Stanford. Als kroonprins was zijn imago niet altijd positief en was er een soort wantrouwen in zijn capaciteiten. Maar dat is de laatste vijf jaar fors bijgestuurd, zegt rector van de Antwerpse Universiteit, historicus en monarchiespecialist Herman Van Goethem. “Hij heeft een rimpelloos parcours gelopen. Flip speelt zijn rol perfect, ook tijdens de regeringsvorming van 2014”, zegt Van Goehtem tegen persbureau Belga.

Iets stijver

Kamerlid en monarchiespecialist Peter Buysrogge zegt over de huidige vorst: “Hij gedraagt zich low profile, ook wat het innemen van politieke standpunten betreft. Albert II was flamboyanter, hij is misschien iets stijver, maar dat bedoel ik zonder oneerbiedig te willen zijn.” Zijn partij N-VA blijft wel moeite te hebben met de monarchie op zich, herhaalt Buysrogge, maar “tot nog toe zijn er inderdaad nog geen ongelukken gebeurd”.

De Belgische koning heeft volgens Van Goethem zijn rol niet alleen in de politiek, maar ook op het publieke domein helemaal gevonden. “Hij is misschien niet de meest vlotte, maar dat hoeft ook niet, want er is koningin Mathilde. Zij is zeer sterk, altijd goed voorbereid. Ze stelt altijd de juiste vragen. Je moet hen echt samen als een eenheid zien.” Tijdens economische missies of staatsbezoeken spelen zij “perfect” hun rol: “ze faciliteren en openen deuren.”

De toespraken van het paleis zijn daarin belangrijk. “Filip kiest zijn thema’s goed. Hij heeft het steevast over de samenleving in de zin van tolerantie, verdraagzaamheid en solidariteit. Dat sluit dan aan bij de bezoeken die Mathilde doet. Zij kiest sociale projecten, vaak met kinderen, ook in het buitenland.”