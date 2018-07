Zelfs koning Filip gooide vrijdagavond op het Vossenplein in de Brusselse wijk de Marollen zijn handen in de lucht op de tonen van de muziek. Het aanbod bij het zogenoemde volksfeest aan de vooravond van de nationale feestdag was divers en het koningspaar dat even na half tien zijn opwachting maakte, genoot met volle teugen van Get Ready en onder meer een saxofoonversie van Stromaes ‘Alors On Danse’.

Een feestnummer zal koning Filip nooit worden, maar hij zal toch met enige voldoening zijn stoel op het podium op het plein in de volksbuurt hebben ingenomen. Vijf jaar eerder zat hij er ook, naast zijn vader koning Albert die toen aan de laatste uren van zijn koningschap was begonnen. Bij publiek en politiek heerste veel twijfel of Filip wel geschikt was voor het koningschap, maar vijf jaar later zijn de bedenkingen verdwenen.

De monarchie staat in Vlaanderen weliswaar nog altijd ter discussie, doch Filip heeft ook volgens Vlaamse media het ambt weer respect en aanzien gegeven. ‘Filip heeft zich nog niet op één fout laten betrappen’, stelde weekblad Knack in een vooruitblik op vijf jaar koningschap met verbaasde ondertoon vast. In zijn toespraak ter gelegenheid van de feestdag surfte de koning mee op de gevoelens van optimisme en vreugde die de nationale voetbalploeg bij het WK in Rusland had opgeroepen. ‘Eendracht maakt macht’, aldus Filip.

Spelbederf

Enkele uren later bleek vrijdag dat de Belgische wapenspreuk niet geldt voor de koninklijke familie zelf. Dissident prins Laurent liet weten bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de strafkorting op zijn uitkering. Hij zou zaterdag wel gewoon op het feest verschijnen, en wilde het regeringsjubileum van zijn broer niet bederven, zei zijn advocaat. Maar het nieuws, waarmee ook een dag of wat gewacht had kunnen worden, had wel het effect van spelbederf. De interne strijd in de koninklijke familie, waar koning-emeritus Albert en zijn vrouw Paola ook weinig coöperatief zijn, is het enige vlekje op het blazoen van koning Filip.