De Belgische prinses Astrid staat in november aan het hoofd van de grootste handelsdelegatie ooit die uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel naar het buitenland gaat. Volgens de laatste telling gaan naar Marokko maar liefst 469 mensen mee, onder wie 408 zakenmensen van 251 bedrijven. “Er zijn nog nooit zo veel deelnemende bedrijven geweest”, zo maakte het Agentschap voor Buitenlandse Handel vrijdag bekend.

Prinses Astrid gaat van 25 tot en met 30 november met al die bedrijven en hun vertegenwoordigers naar Casablanca, Rabat en Tanger. Daar is een hele reeks bijeenkomsten, ontvangsten en ontmoetingen met Marokkaanse autoriteiten en bedrijven om de handel tussen België en Marokko op te krikken. België is van de EU-landen de zesde exporteur naar het Noord-Afrikaanse land en de zevende importeur uit Marokko, na onder meer Spanje en Frankrijk.

Prinses Astrid is sinds de Belgische troonswisseling in de weer met de handelsmissies. Heel nadrukkelijk wordt er wel bij gezegd ‘als vertegenwoordigster van de koning’. Filip nam de missies zelf voor zijn rekening, waarmee hij op zijn beurt weer in de voetsporen trad van zijn vader Albert.

Toen Astrid met het werk begon waren er nog vier reizen per jaar, maar nadat met name Vlaanderen besloot dat de buitenlandse handel beter op deelstaatniveau of samen met Nederland kon worden bevorderd, zijn er nog maar twee over. Eerder dit jaar ging de prinses in een gecombineerde reis al naar Uruguay en Argentinië en volgend jaar staan Mexico en China op de agenda.