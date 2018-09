Een Nederlander die Buckingham Palace in Londen wilde bezoeken, heeft enige tijd vastgezeten vanwege zijn verdachte sleutelhanger. Beveiligers hielden de 38-jarige man tegen omdat hij een “taser-achtig” apparaat bij zich had, meldt de politie in de Britse hoofdstad maandag.

De politie nam de Nederlander zondag mee naar een politiebureau om hem aan de tand te voelen. De man mocht weer vertrekken toen bleek dat hij geen gevaar vormde. Het zogenaamde stroomstootwapen had volgens de politie “weinig vermogen en maakte onderdeel uit van een sleutelhanger”.

Een politiewoordvoerder zei volgens de BBC dat toeristen goed moeten opletten dat ze niet per ongeluk de strenge wapenwetgeving in het land overtreden. Ook het bezit van “kleine messen en taser-achtige apparaten” kan strafbaar zijn. De Nederlander wordt verder niet vervolgd, omdat volgens de politie geen sprake was van kwade opzet.