Prinses Laurentien heeft dinsdag samen met leerlingen uit groep 7 van Basisschool de Bolster uit Amersfoort het startschot gegeven van het actieprogramma GoDo.

De prinses ging na de lancering, die plaatsvond in museum CORPUS, met de kinderen in gesprek over een gezonde leefstijl. Met GoDo gaan kinderen met hun ouders aan de slag om gezonder te leven en zich beter te voelen. Het programma met acties en challenges hoopt gezinnen te inspireren tot gezonde voeding, meer bewegen en ontspannen.

Initiatiefnemers van GoDo zijn Albert Heijn, FrieslandCampina en Missing Chapter Foundation, de organisatie die door Laurentien is opgericht.