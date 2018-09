Koningin Máxima doet woensdag bij de Verenigde Naties in New York verslag van haar werkzaamheden op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Zij wordt daartoe ontvangen door secretaris-generaal António Guterres.

De koningin gaat overigens niet alleen naar Guterres, minister-president Mark Rutte en de ministers Blok, Kaag en Bijleveld gaan mee, evenals de premiers van de Caribische eilanden Aruba en Sint Maarten. De secretaris-generaal heeft twintig minuten uitgetrokken over de ontmoeting, waarna ook een groepsfoto wordt gemaakt.

Wandelgangen

De koningin heeft dinsdag ook een aantal van die bilaterale gesprekken gevoerd, waarbij zij zich in korte tijd laat bijpraten over de voortgang op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten. Zo trof ze de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, SM Qureshi, en premier Sheikh Hasina van Bangladesh in de wandelgangen van het VN-gebouw.

Máxima vliegt woensdagavond terug naar Nederland, waar ze donderdag alweer wordt verwacht in Enschede voor de opening van de week van de Eenzaamheid.