Duizenden Britten vinden dat prinses Eugenie haar bruiloft uit eigen zak moet betalen. Ze tekenden een petitie die het Lagerhuis oproept geen publiek geld uit te geven aan de trouwerij, die op vrijdag 12 oktober plaatsvindt in Windsor.

De petitie van Republic, een politieke organisatie die tegen de monarchie is, is al ruim elfduizend keer ondertekend. De bruiloft van Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew, en Jack Brooksbank gaat de Britten zo’n twee miljoen pond (2,2 miljoen euro) kosten, vooral vanwege de beveiliging. Republic stelt dat een koninklijke bruiloft een privéaangelegenheid is, “die wordt ingepakt als nationale gelegenheid”. “Het koningshuis gebruikt bruiloften als pr en verwacht dat de belastingbetaler opdraait voor een groot deel van de kosten.”

Bovendien vindt de organisatie de rol van Eugenie te klein. Als negende in lijn van troonopvolging heeft de prinses geen officiële taken. Haar bruiloft wordt, in tegenstelling tot die van haar neef prins Harry in mei, niet live uitgezonden op de Britse televisie. “En toch dwingt het koningshuis ons een dure bruiloft op.”

Republic is van mening dat de koninklijke familie zelf op moet draaien voor alle kosten van de bruiloft. Ook wil de organisatie “volledige openheid” over de kosten. Voordat Harry met Meghan trouwde gingen soortgelijke geluiden op. Die werden genegeerd. De trouwerij van de hertog en hertogin van Sussex, die hun handen vol hebben aan verplichtingen uit naam van koningin Elizabeth, kostte de Britten naar schatting ruim 30 miljoen pond (33,7 miljoen euro).