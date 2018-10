Het Noorse koningspaar bereidt zich in alle rust voor op het volgende week beginnende staatsbezoek aan China. Koning Harald en koningin Sonja (beiden 81 jaar) hebben Noorwegen al verlaten, om naar verluidt in China zelf al te acclimatiseren. Details over hun privéverblijf zijn niet bekend gemaakt, maar kroonprins Haakon is vrijdag al begonnen als regent. In die functie woonde hij ook de staatsraad bij in het Koninklijk Paleis in Oslo.

Het is de tweede keer dat Harald en Sonja op staatsbezoek gaan in China. Hun eerste visite was in 1987, niet lang na de troonsbestijging van de Noorse koning. Premier Erna Solberg had vorig jaar april aangekondigd dat koning en koningin een uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping hadden aangenomen, maar het duurde nog even alvorens het paar ook in het vliegtuig stapte.

Er was de laatste jaren ook een dip in de Noors-Chinese betrekkingen omdat Peking niet blij was met de toekenning in 2010 van de Nobelprijs voor de Vrede aan de schrijver en mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. Maar inmiddels is er weer sprake van dooi en in het kielzog van Harald en Sonja gaan 310 bedrijven mee naar China, waar tussen 11 en 19 oktober de steden Dunhuang, Peking en Sjanghai worden bezocht.