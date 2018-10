Elizabeth zet familie in bij Nederlandse visite

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontmoeten tijdens hun staatsbezoek aan Groot-Brittannië later deze maand verschillende leden van de Britse koninklijke familie. Koningin Elizabeth heeft onder meer haar zoons prins Charles en prins Edward en hun echtgenotes opgetrommeld. Ook de hertog van Kent komt in actie, zo blijkt uit het maandag gepubliceerde programma.

Zoals verwacht worden Willem-Alexander en Máxima bij ontvangst op 23 oktober door prins Charles en zijn vrouw Camilla begeleid naar Horse Guards Parade, voor de officiële ontvangstceremonie. Later die dag wordt het koningspaar bij Charles thuis ontvangen op Clarence House. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket op Buckingham Palace.

Prins Edward en zijn vrouw Sophie, de graaf en gravin van Wessex, gaan op de tweede dag met Willem-Alexander en Máxima op stap. Ze gaan onder meer ontbijten bij de burgemeester van de City of London, Charles Bowman. ’s Middags is er een ontmoeting met de hertog van Kent, de neef van koningin Elizabeth. Het koninklijk paar spreek hem op het Nederlandse patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland in aanwezigheid van veteranen en militairen.

Toespraak

Tijdens het Britse bezoek gaan Willem-Alexander en Máxima ook onder meer naar Westminster Abbey en het Britse parlement, waar de koning een toespraak geeft. Ook spreekt het koningspaar met oppositieleider Jeremy Corbyn en lunchen ze met premier Theresa May in haar ambtswoning. Het staatsbezoek eindigt met een afscheid van koningin Elizabeth op Buckingham Palace.

De reis wordt het eerste staatsbezoek van Willem-Alexander aan het Verenigd Koninkrijk. Eerder werd al bekend dat sommige delen live worden uitgezonden door de NOS.