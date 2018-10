Koning Willem-Alexander heeft de Duitse deelstaat Saarland geprezen voor de bijzondere economische transformatie die het heeft doorgemaakt. “Staal en steenkolen staan niet langer centraal. Maar Saarland vindt zichzelf opnieuw uit! Het zijn niet langer machtige machines die nieuwe groei genereren, maar digitale data. ‘Vom Rohstahl bis Roboter’ – van ruwe staal naar robotten – Dat is in vier woorden de economische geschiedenis van Saarland”, zei de koning donderdagmiddag bij een lunch in het Stadtschloss in Saarbrücken.

Hij vond het inspirerend om kennis te nemen van de grote ambities die Saarland op dit gebied heeft. “Exponent daarvan is de vorming van een topinstituut voor artificial intelligence, hier in Saarbrücken”, aldus Willem-Alexander. Nederland is daar ook mee bezig. “Ik heb er vertrouwen in dat Saarland en Nederland op dit gebied veel voor elkaar kunnen betekenen”, dacht hij dan ook.

“De digitale economie heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. Het werk verandert. Het onderwijs verandert. De zorg verandert. Het hele sociale leven verandert. Het is essentieel dat we alle implicaties bestuderen en onze bevindingen met elkaar delen”, vervolgde de koning zijn tafelrede.

Tweeling

Een persoonlijke noot was er ook. Minister-president Tobias Hans en zijn echtgenote Tanja zijn sinds 2 oktober ouders van een tweeling. “Ons bezoek volgt kort op een bijzonder feestelijke gebeurtenis in uw persoonlijk leven”, zei Willem-Alexander. “Mijn vrouw en ik wensen u en uw vrouw van harte geluk met de geboorte van uw zoon en dochter. Als ouders weten we dat dit voor u intensieve dagen zijn. Des te dankbaarder zijn wij voor de gelegenheid die u ons biedt om nader kennis te maken met Saarland en de Saarlanders.”

De minister-president herinnerde in zijn woorden tot de koninklijke gasten aan de historische banden tussen de Nassaus en het huidige Saarland. “Maar we zijn hier niet om over de geschiedenis te praten maar over de toekomst”, aldus Tobias Hans.