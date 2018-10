Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen donderdag aan de tweede dag van hun werkbezoek aan de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in Trier, niet ver van de Luxemburgse en Franse grens. Het is ook de woonplaats van minister-president Malu Dreyer, die het koningspaar in haar stad vergezelt.

Bij het koninklijk bezoek, dat drie onderdelen bevat, wordt veel belangstelling verwacht. “We hebben uit alle windstreken vragen gekregen over waar de koning en koningin het beste te zien zijn. Ik denk dat er veel mensen naar Trier zullen komen, of het nu hardcorefans zijn of nieuwsgierigen. Het komt niet elke dag voor dat er koninklijk bezoek is”, vertelde gemeentewoordvoerder Ernst Mettlach aan de lokale krant.

Koning en koningin gaan eerst naar het icoon van Trier, de Romeinse poort Porta Nigra, die sinds 1986 tot het werelderfgoed behoort. Van daar gaat het gezelschap naar de Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk om vervolgens het stads- en landsbezoek af te sluiten in het Rheinisches Landesmuseum. Daar is een tentoonstelling ingericht ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van de op 5 mei 1818 in Trier geboren Karl Marx. Het koningspaar krijgt een rondleiding door de expositie.

Dan is het tijd om afscheid te nemen van Malu Dreyer en haar man, en vertrekt het gezelschap naar Saarbrücken, de hoofdstad van een van de kleinste Duitse bondsstaten, Saarland.