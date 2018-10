Ook al openen steeds meer paleizen hun deuren voor belangstellenden, veel blijft nog altijd verborgen. Hoe groot is zo’n paleis eigenlijk? En hoeveel vertrekken heeft het? In de serie ‘Achter de deuren van’ geeft Vorsten antwoord op deze en nog meer vragen. Met in deze aflevering: Drottningholm Slott in Stockholm, de privéresidentie van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia van Zweden.

Het paleis is gebouwd in 1580, in opdracht van koning Johan III van Zweden, als cadeau voor zijn vrouw Catharina. Een brand verwoestte het paleis in 1661, waarna er een volledig nieuw paleis werd gebouwd. In 1991 werd Drottningholm opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Sinds 1981 wonen Carl Gustaf en Silvia in de zuidelijke vleugel. Tot aan haar huwelijk woonde kroonprinses Victoria ook op het landgoed, in een eigen huis met uitzicht op het meer.

Het paleis ligt op het eiland Lovön in het Mälarmeer. Drottning betekent in het Zweeds ‘koningin’ en holm is ‘eiland’.

Chinees paviljoen

Koning Adolf Frederik liet in de 18de eeuw in één nacht het Chinees paviljoen bouwen, als verjaardagscadeau voor koningin Louisa Ulrika. Er was ooit een Chinese tuin rondom dit paviljoen, maar daar is niet veel meer van over. Op het koninklijk domein ligt nog wel een Franse baroktuin en een Engelse landschapstuin.

Mooiste vertrekken

De slaapkamer van koningin Hedvig Eleonora is volgens velen een van de mooiste vertrekken in barokstijl van het land. Daarnaast wordt ook de bibliotheek geprezen als een van de mooiste van Zweden. Het paleis heeft bovendien een indrukwekkend trappenhuis met Italiaans pleisterwerk en marmeren beelden.

Kapel en theater

De paleiskapel, gebouwd in 1746, wordt nog elke maand gebruikt voor diensten. Afgelopen jaren waren er enkele koninklijke dopen. Het theater is een van de best bewaarde baroktheaters in Europa. Koning Gustaf III speelde zelf ook regelmatig mee in voorstellingen. Er zijn nog steeds optredens.

Spoken

Koningin Silvia is ervan overtuigd dat het spookt in het paleis. Volgens haar zijn de geesten niet kwaadaardig, maar heel vriendelijk.

De cijfers

Oppervlakte: 3454 m²

5 verdiepingen en een kelder

660 ramen

193 kamers, waarvan Carl Gustaf en Silvia zo’n 20 als privévertrek gebruiken

Zo’n 200 werknemers, geen van hen woont op het paleis

> Neem ook een kijkje achter de deuren van Amalienborg