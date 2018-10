Meghan, de hertogin van Sussex, droeg dinsdag tijdens het officiële begin van het staatsbezoek in Australië een witte jurk van de Australische ontwerper Karen Gee. Maar royaltywatchers hadden vooral oog voor de sieraden die ze droeg, meldt de Daily Mail. De oorbellen in de vorm van een vlinder werden namelijk eerder door haar overleden schoonmoeder prinses Diana gedragen.

Diana droeg de oorbellen tijdens een bezoek aan Canada in 1986. Op die dag droeg zij ze met een bijpassende ketting en een blauwe outfit. Ze was toen met prins Charles in de stad Prince George, waar ze onder meer een boom plantten. Ook droeg Meghan dinsdag een gouden armband met twee donkere edelstenen, die ooit van Diana was.

Meghan en Harry bezochten onder andere een dierentuin en het Sydney Opera House.