Tijdens het feestje op 30 januari 1959 ter gelegenheid van de 21ste verjaardag van prinses Beatrix kwam oud-vorstin Wilhelmina vanuit haar Paleis Het Loo naar Soestdijk. Tot ieders verbazing gaf ze een in bruin pakpapier verpakte cassette met juwelen aan prinses Irene. Koningin Wilhelmina zag de juwelen uit 1897 vooral als privébezit, vandaar dat ze de parure schonk aan kleindochter Irene, die de juwelen daarna regelmatig heeft gedragen.

Niet meer gesignaleerd

Hierbij maakte zij in de loop der jaren optimaal gebruik van het feit dat zowel het diadeem als het collier demontabel zijn en dus op verschillende manieren gedragen kunnen worden. Collier, diadeem en broche werden na de Tweede Wereldoorlog regelmatig door koningin Juliana gedragen. Het diadeem plaatste zij ook wel eens omgekeerd op haar hoofd en het collier droeg ze tijdens haar inhuldiging. Vanaf de jaren 70 werden de juwelen niet meer gesignaleerd, behalve de bij de parure behorende broche. Er werd op een gegeven moment vermoed dat de overige pauwenstaartjuwelen misschien wel waren gedemonteerd, of zelfs verkocht.

Teruggekeerd

Inmiddels is gebleken dat het diadeem en het collier nog steeds bestaan en zelfs lijken te zijn teruggekeerd in de koninklijke collectie. Koningin Máxima heeft inmiddels beide juwelen gedragen en ook prinses Beatrix is sinds de ‘herontdekking’ in 2009 met het diadeem gesignaleerd.

