De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniël zijn donderdag in Libanon. Woensdagavond kwamen zij aan in Beiroet. President Michel Aoun verwelkomde het paar in zijn presidentieel paleis, waar de avond werd afgesloten met een diner met premier Saad Hariri als gastheer.

De tweede dag in Libanon begon met een bezoek aan het Palestijnse vluchtelingenkamp Burj al Barajneh en de meisjesschool Yarmouk Elementary School for Girls. In de school gingen Victoria en Daniël langs de klaslokalen, waar ze enkele leerlingen die lid zijn van het ‘schoolparlement’ ontmoetten. De meisjes onthaalden hen met het Zweedse volkslied.

De Zweedse kroonprinses en haar echtgenoot zijn nog tot en met vrijdag in Libanon. Van maandag tot en met woensdag bracht het paar een officieel bezoek aan Jordanië. Doel van het bezoek is om de goede betrekkingen tussen Zweden en de twee landen in het Midden-Oosten te versterken. Thema’s op de agenda zijn gender, klimaat en humanitaire kwesties.