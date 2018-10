Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben hun bezoek aan China afgesloten met een bezoek aan de Humble Adminstrator’s Garden in Suzhou. Deze tuin is aangelegd in 1509 en wordt de moeder alle Chinese tuinen genoemd.

De tuin heeft een oppervlakte van 52.000 vierkante meter en is een van de bekendste attracties van China. In 1997 is de tuin opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Het programma van het Noorse koningspaar begon vrijdag bij het United World College (UWC) in Changshu. Het UWC bestaat uit zeventien middelbare scholen in even zo veel landen en gebruikt onderwijs om vrede en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Noorwegen heeft ook een UWC en Sonja is beschermvrouwe van deze UWC.

Het staatsbezoek van Harald en Sonja, beiden 81 jaar, duurde officieel acht dagen. Naar verluidt was het koningspaar al een paar dagen eerder in China om te acclimatiseren. Er reisde een grote delegatie uit de politiek en het bedrijfsleven mee. Het paar had ook een ontmoeting in Peking met president Xi Jinping.