Gambia bereidt zich voor op de komst van prins Charles en echtgenote Camilla die woensdag in het West-Afrikaanse land beginnen aan een reis die hen ook naar Ghana en Nigeria voert. Het is de eerste keer dat Charles en Camilla in Gambia zijn en het bezoek staat onder meer in het teken van de terugkeer eerder dit jaar van Gambia in het Gemenebest.

De koninklijke bezoekers worden door president Adama Barrow op McCarthy Square in de hoofdstad Banjul verwelkomd en daarna werken prins en hertogin een gevarieerd en deels gescheiden programma af. Zo gaat Charles naar het medisch onderzoekscentrum, dat onderdeel is van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, om zich op de hoogste stellen van de vorderingen in de strijd tegen malaria.

De prins van Wales gaat ook naar het opleidingscentrum van het Gambiaanse leger, terwijl Camilla op schoolbezoek gaat om met kinderen te praten die willen deelnemen aan de al sinds 1883 bestaande essay-competitie van het Gemenebest. De dag wordt afgesloten met een door president Barrow aangeboden diner, waarna de reis op 2 november wordt voortgezet in Ghana.