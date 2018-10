Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg heeft op de tweede dag van haar humanitaire bezoek aan Libanon een druk programma afgewerkt. Zo ging ze onder meer naar een vluchtelingenkamp in Bar Elias en bezocht ze in Reyfoun een zogenoemd safehouse, voor vrouwen die slachtoffer waren van seksueel geweld. Ook nam ze een kijkje bij de stichting ‘Regenboog’ in Taanayel, die vrouwen steun biedt.

De reis van Maria Teresa geldt als voorbereiding op het forum ‘Stand Speak Rise Up’ dat volgend jaar maart op haar initiatief in Luxemburg wordt gehouden en dat is gericht op het beëindigen van seksueel geweld in met name ‘fragiele’ gebieden, zoals oorlogs- en conflictzones.

Maandag is de groothertogin in de hoofdstad Beiroet achtereenvolgens ontvangen door president Michel Aoun, parlementsvoorzitter Nabih Berri en premier Saad Hariri. Daarna ging Maria Teresa naar het Rafik Hariri ziekenhuis voor een gesprek met dokters, patiënten en hulpverleners van het Internationale Rode Kruis over onder meer de aanpak van psychosociale problemen.

Ook was ze bij de lancering van een app die hulpverleners advies geeft over de omgang met slachtoffers van verkrachting.