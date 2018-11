Prins Harry heeft in een documentaire naar aanleiding van de 70e verjaardag van prins Charles tekst en uitleg gegeven over het feit dat zijn vader Meghan Markle naar het altaar begeleidde tijdens hun huwelijk. “Ik vroeg het hem te doen en hij zei meteen ‘ja, natuurlijk doe ik alles om Meghan en jou te steunen’. Hij twijfelde geen moment”, aldus Harry.

De reden waarom Charles werd gevraagd voor deze belangrijke rol, was omdat Thomas Markle, de vader van de bruid, vlak voor de grote dag moest afhaken vanwege fysieke problemen. Ook had hij het Britse koningshuis in verlegenheid gebracht door daags voor de plechtigheid foto’s tegen betaling van zichzelf te laten maken en sprak hij meerdere malen tegen de media over zijn dochter.

Harry en Meghan waren zeer verguld met het gebaar van prins Charles, die sowieso veel sympathie oogstte door Meghans moeder Doria Ragland geen seconde uit het oog te verliezen en haar gedurende de dag als een ware gentleman begeleidde. Ook Charles’ vrouw Camilla vond het moment van Meghan en Charles zeer aangrijpend. “Toen we daar in de kerk zaten kon ik niet verstaan dat Harry ‘dank je wel, pap, zei tegen zijn vader, maar toen ik het later terugzag was ik erg ontroerd. Het was een enorm lief gebaar. Mensen zien die kant van Charles niet vaak, maar hij is echt een hele lieve man.”

Harry was het daar volledig mee eens. “Natuurlijk moet je op zo’n moment ‘bedankt’ zeggen. Omdat het mijn vader is, kun je niet gewoon zeggen ‘oké, ik neem het over vanaf hier’ en vervolgens doorgaan met de dienst. Ik was ontzettend dankbaar dat hij dit voor ons heeft willen doen.”