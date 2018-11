Prinses Beatrix en prins Charles schelen tien jaar. De 80-jarige Beatrix echter heeft haar koningschap al vijf jaar geleden beëindigd, terwijl prins Charles, die woensdag 70 wordt, nog moet beginnen. Wanneer is nog de vraag. Daar is het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth (92), nodig. Van aftreden, zoals Beatrix en voor haar de koninginnen Wilhelmina en Juliana deden, wil de hoogbejaarde maar fitte Queen niet weten.

Als troonopvolger is Charles sinds 1958 Prins van Wales. In de lange Britse geschiedenis heeft nog niemand die titel zo lang gedragen, nog nooit was er zo’n oude Prins van Wales. Niemand ook die zo lang als Charles in de wachtkamer voor de troon zat. Het record nam hij in september 2017 over van koning Edward VII, de zoon van de ruim 63 jaar regerende koningin Victoria. Als Charles zijn moeder ooit opvolgt is hij ook nog eens de oudste ‘nieuwe koning’ uit de Britse geschiedenis. Het record is nu nog in handen van William IV die in 1830 op zijn 64e koning werd.

Volgens vrienden en familie tobt prins Charles niet over het uitblijven van de taak waarop hij zich al zijn hele leven voorbereidt. Het koningschap is niet iets waar je naar streeft maar dat je overkomt. Ondertussen is het wel zaak je zo goed mogelijk te prepareren. Vriend en vijand zijn het er over eens dat geen enkele toekomstige koning zo goed is voorbereid als Charles. Op zijn beurt is hij al ijverig bezig zijn inzichten en ervaringen te delen met zijn beoogde opvolger, prins William (36), die ook al weer een opvolger heeft, prins George (5).

Voor koningin Beatrix was het bereiken van haar 75e verjaardag reden een stapje terug te doen. Het was, zo zei ze, tijd voor een nieuwe generatie. Van Charles wordt bij zijn 70e verjaardag niet verwacht dat hij het rustiger aan gaat doen, al zou zijn gezin dat wel willen. Hij moet immers nog beginnen aan het werk dat Beatrix 33 jaar heeft uitgeoefend en zijn eigen moeder al 66 jaar doet.