Koning Willem-Alexander heeft woensdag tijdens het bezoek van de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen de hechte vriendschap tussen Oostenrijk en Nederland onderstreept. De koning noemde Oostenrijk in zijn toespraak het hart van Europa. “Oostenrijk voelt zich met al zijn buren – oost, west, noord en zuid – nauw verbonden. Dat geeft u een breed perspectief op de diverse belangen die op ons continent spelen”, zei Willem-Alexander in zijn speech tijdens een lunch in paleis Noordeinde.

Willem-Alexander prees Oostenrijk als partner tijdens vredesoperaties, maar ook de inbreng van Oostenrijkse ondernemers, wetenschappers en ontwerpers. “Alleen samen kunnen wij een solide economie met minder belasting voor het milieu zeker stellen.”

Willem-Alexander noemde in zijn toespraak ook de Erasmusprijs. Deze jaarlijkse prestigieuze prijs is in het leven geroepen door prins Bernhard. “De allereerste Erasmusprijs in 1958 werd toegekend aan… het Oostenrijkse volk. U begrijpt dat wij ieder jaar weer moeten glimlachen bij de gedachte dat bij de ceremonie in principe alle oud-laureaten welkom zijn.”

“De reden voor toekenning in 1958 was dat Oostenrijk zich niet heeft verloren in nostalgie naar het verleden. Het heeft zijn indrukwekkende culturele erfenis vernieuwd en geplaatst in een Europees perspectief. Dit Oostenrijk in het hart van Europa is ons dierbaar. Wij blijven ons met uw karaktervolle land verbonden voelen. U bevestigt met uw bezoek die hechte relatie en daarvoor zijn wij u dankbaar.”