Koningin Elizabeth (92) heeft woensdag op de 70e verjaardag van prins Charles een toast uitgebracht op haar oudste zoon en troonopvolger. Ze noemde het een privilege om dit als moeder te mogen doen.

“Het betekent dat je lang genoeg hebt geleefd om je kind te zien opgroeien. Het is te vergelijken met het planten van een boom en in staat zijn deze te zien groeien. Uit ervaring weet ik dat zeventig precies de leeftijd is dat je adem tekort komt om alle kaarsjes op de taart uit te kunnen blazen.”

De koningin was vol lof over Charles. Ze noemde hem gepassioneerd en creatief. “In zijn zeventig jaar hebben Philip en ik Charles zien uitgroeien tot een kampioen in conversatie, kunst en een leider op het gebied van liefdadigheid. Maar hij is ook een toegewijd en gerespecteerd troonopvolger en een geweldige vader.”

De Britse prins Charles viert woensdag zijn 70e verjaardag met tal van buitenlandse koninklijke gasten. Namens de Oranjes is prinses Beatrix bij het feest op Buckingham Palace. Behalve prinses Beatrix komen onder anderen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, de Noorse koning Harald en koningin Sonja op verjaarsvisite.