ANTIGUA – Koning Felipe schudt deze dagen weer veel handen van regeringsleiders. De Spaanse koning is in Guatemala voor de Ibero-Amerikaanse top en heeft in de marge van die top veel ontmoetingen met staatshoofden.

Felipe kwam woensdagmiddag aan in Guatemala, na zijn staatsbezoek aan Peru. Donderdag sprak hij eerst met Jimmy Morales, de president van het gastland. Vervolgens trof Felipe ook Mario Abdo Benítez, de president van Paraguay en lunchte de koning met de Mexicaanse president, Enrique Peña Nieto. ’s Middags woonde Felipe met zijn collega’s een zakenforum bij.

Daar gaf de koning een toespraak. Felipe noemde de Ibero-Amerikaanse top “een prioriteit voor Spaanse bedrijven”. Volgens de koning is de conferentie van regeringsleiders en staatshoofden van de landen waar Spaans en Portugees de voertaal is “het perfecte kader om de betrekkingen op het hoogste niveau te versterken”. “Vanwege ons verleden en heden zijn en blijven onze culturele en economische relaties sterk.”

Derde top

Na het forum had Felipe nog een tête-à-tête met Michel Temer, de president van Brazilië. De dag werd afgesloten met een officieel diner.

Felipe is ook vrijdag nog in Guatemala voor de Ibero-Amerikaanse top. Die wordt sinds 1991 gehouden, steeds in een ander gastland. Voor Felipe is het zijn derde Ibero-Amerikaanse top als koning. Ook voordat hij in 2014 zijn vader Juan Carlos opvolgde, woonde Felipe een aantal van de conferenties bij.