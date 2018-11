Meghan, de hertogin van Sussex, heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Hubb Community Kitchen in Londen. Daar ontmoette ze slachtoffers van de brand in de Grenfelltoren. Bij die brand in het westen van Londen kwamen in juni 2017 72 mensen om het leven, 70 anderen raakten gewond.

Dit is niet de eerste keer dat Meghan contact heeft met de groep vrouwen, die samenkomt in een buurthuis. Samen met hen publiceerde ze het boek Together: Our Community Cookbook. De opbrengsten van de boekverkoop gaan naar verschillende projecten van de gemeenschapskeuken.

Woensdag kookte Meghan samen met de groep. Ook introduceerde ze sterrenkok en vriendin Clare Smyth, die kookte op Meghans huwelijk met Harry. De maaltijden gaan naar ouderen, daklozen en opvanghuizen.