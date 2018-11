De Argentijnse media hebben dinsdag bijzondere aandacht voor de komst van koningin Máxima naar haar geboorteland voor de G20, de grote internationale topconferentie over de economie die voor vrijdag en zaterdag voor het eerst in de geschiedenis in Zuid-Amerika wordt gehouden.

Haar aanwezigheid komt niet als een verrassing, mede gezien de goede contacten met de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada. De president heeft donderdag een gezamenlijk optreden met de koningin, die niet namens Nederland maar namens de Verenigde Naties naar Buenos Aires komt.

Samen met Macri is ze gastvrouw bij een bijeenkomst waar wordt gesproken over het wegwerken van de achterstand die vrouwen wereldwijd hebben ten aanzien van mannen waar het gaat om toegang tot financiële diensten. In dat kader heeft koningin Máxima in oktober ook al van zich laten horen bij de W20, die op initiatief van Macri in het Centro Cultural Kirchner werd gehouden.

Financiële toegankelijkheid

Alleen kwam de koningin toen niet naar Buenos Aires, maar leverde ze haar bijdrage via een videoverbinding. Kern van de boodschap was dat het aan plannen en goede voornemens niet ontbreekt, maar dat er genoeg is gepraat en dat het tijd is om tot uitvoering over te gaan.

Vrouwen hebben minder vaak een bankrekening, kunnen moeilijker via officiële kanalen sparen, krijgen minder snel een lening, hebben vaker ook een minder goede mobiele telefoon zodat ze geen toegang hebben tot mobiel bankieren, terwijl ze vaak nettere klanten zijn dan mannen. Ze sparen meer, betalen op tijd terug, en investeren de verdiensten in hun zaak of gezin.

De G20-landen realiseren zich ook dat er op dit gebied nog een slag valt te maken, en via het Global Partnership for Financial Inclusion waarvan Máxima erevoorzitter is, worden er rond de topontmoetingen ook plannen en programma’s besproken en ontwikkeld om financiële toegankelijkheid te verbeteren. Máxima zal daarbij betogen dat goede gegevens – data – cruciaal zijn, zodat het probleem ook goed in kaart wordt gebracht en op de juiste manier kan worden aangepakt.