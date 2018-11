Kroonprinses Victoria heeft in Wenen de opening bijgewoond van een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. De Zweedse royal was een van de sprekers op de eerste dag van de conferentie waarop vertegenwoordigers van diverse regeringen en organisaties praten over nucleaire technologie.

“We moeten uiterst voorzichtig zijn met de enige echte planeet die we hebben”, zei Victoria in haar speech. Ze was bij de conferentie als speciaal gezant van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkelingsdoelen. “Of het nu in de oceaan is of aan land, hoog in de atmosfeer of diep in de bodem; de nucleaire technologie die wordt gebruikt door IAEA-laboratoria kan ons helpen bij het begrijpen van milieuprocessen en bij het ontwikkelen van strategieën voor een duurzame ontwikkeling”, concludeerde de royal.

Het belang van nucleaire wetenschap en technologie staat centraal tijdens de conferentie. Ministers, beleidsmakers, wetenschappers, technische deskundigen en ondernemers bespreken tijdens het drie dagen durende evenement de bijdrage van nucleaire wetenschap en technologische toepassingen aan duurzame ontwikkeling.