Jordaans koningspaar op bezoek in Turkije

Het Jordaanse koningspaar heeft zondag, op de tweede dag van hun bezoek aan Turkije, ontbeten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn echtgenote Emine. Het treffen vond plaats in het Vahdettin Paviljoen, dat vanaf de Aziatische kant van Istanbul uitkijkt over de Bosporus. Na afloop poseerden beide echtparen ook buiten voor de fotografen.

Koning Abdullah en koningin Rania hadden zaterdagavond op de Tarabya Presidential Campus al gedineerd met de Erdogans. De koning had eerder op de dag uitvoerige besprekingen gehouden met de president, waarbij onder meer de situatie in Syrië en het lot van de Palestijnen op de agenda stonden. Abdullah hoopte ook op meer Turkse investeringen in Jordanië en meer economische samenwerking met de Turken.

Vanuit Turkije gaat het koningspaar vervolgens naar Tunesië. Tijdens de afwezigheid van Abdullah is zijn oudste zoon kroonprins Hoessein aangesteld als regent.