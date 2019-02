De vorig jaar gestolen Zweedse koninklijke begrafenisregalia zijn mogelijk gevonden. Volgens de krant Aftonbladet zouden de koningskronen en de Rijksappel zijn aangetroffen in een vuilnisbak. Het proces tegen de 22-jarige verdachte van de roof is opgeschort.

“Alles wijst erop dat de gestolen begrafenisregalia van Karl IX zijn gevonden in de omgeving van Stockholm, maar de politie onderzoekt nog of het honderd procent zeker is”, aldus een mededeling van de politie op Twitter.

Eind juli werden uit de kathedraal van Strängnas de speciaal voor hun grafmonumenten gemaakte kronen van koning Karl IX en koningin Kristina gestolen, alsmede de Rijksappel en andere begrafenisjuwelen met een geschatte waarde van ruim 6 miljoen euro. De dief of dieven waren op klaarlichte dag de kathedraal binnengegaan en hadden de kunstschat ongemerkt meengenomen.

Zeventiende eeuw

In de tijd dat het koningspaar in de zeventiende eeuw werd begraven, was het gebruikelijk om dat te doen met speciaal gemaakte symbolen van hun waardigheid, zoals een koningskroon en scepter. Later zijn die kostbaarheden uit de timbes gehaald en tentoongesteld in de kerk.

In de schatkamer van het Koninklijk Paleis in Stockholm worden de echte kroonjuwelen en koningskronen, Rijksappel en scepter bewaard. Prinses Estelle werd recentelijk nog door haar opa koning Carl Gustaf meegenomen om ze te bekijken.