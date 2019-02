Sophie, de gravin van Wessex, heeft woensdag even geproefd aan het beroep van barista. De vrouw van de Britse prins Edward bracht een bezoek aan een koffiefabriek in Kendal, in het graafschap Cumbria, en kreeg daar een spoedcursus koffiezetten.

De barista’s van dienst namen Sophie onder hun hoede en even later mocht ze zelf aan de slag. De gravin kreeg een schort voor, werd voor de machines gezet en mocht beginnen met het malen van de koffiebonen. Als klap op de vuurpijl werd ze ook uitgedaagd om koffiekunst te maken met het inschenken van de melk. Dat leek volgens de Daily Mail aardig geslaagd.

De 54-jarige Sophie bezocht de fabriek van John Farrer & Co. Het bedrijf bestaat 200 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum onthulde de gravin een plaquette.