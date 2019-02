Catherine, de vrouw van de Britse prins William, heeft de smaak te pakken en droeg deze week wederom weer een jurk van de Nederlandse mode-ontwerpster Jet Shenkman. Aan De Telegraaf vertelt de couturier dat ze nooit weet wanneer de hertogin van Cambridge kiest voor een van haar stukken. “Dat blijft altijd een verrassing.”

Verder mag de in Londen werkzame Shenkman niet veel loslaten over haar samenwerking met de koninklijke klant. “Dat houd ik voor mezelf, dat wordt ook van me verwacht.” De hertogin toog dinsdag naar twee scholen in een groene creatie van Eponine. In 2016 werd Kate al eens eerder gespot in een jurk van het modemerk.

Eerder vertelde Shenkman wel dat ze geen idee heeft hoe Kate, die vaak kiest voor bekende ontwerpers, haar kleding had ontdekt. “Ik adverteer niet. Ik moet het hebben van mond-tot-mondreclame en aanbevelingen. Dat heeft altijd goed gewerkt, maar dan gebeurt zoiets en staat de wereld op zijn kop.”