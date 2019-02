Prinses Laurentien heeft vrijdag het honderdjarig bestaan van de Openbare Bibliotheek Amsterdam meegevierd. Tijdens de jubileumviering nam prinses Laurentien het speciale doeboek in ontvangst dat alle basisschoolleerlingen in Amsterdam krijgen. Ze had een boodschap voor de jonge Amsterdammers.

Aanwezige kinderen mochten Laurentien vragen stellen. Een van die vragen was ‘bent u geworden wat u wilde worden?’. Lachend antwoordde ze: “Eigenlijk niet, want ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde worden. En als ik denk aan jullie, dan denk ik ook: wees gewoon wie je nu wilt zijn. Het gaat ook over de toekomst, maar wees ook nú de persoon, wat je ook leuk vindt, wie je bent en geloof daarin. Zo heb ik eigenlijk ook een beetje mijn leven geleid.”

Laurentien opende in 2007 de OBA-vestiging van architect Jo Coenen op het Oosterdokseiland in Amsterdam. De jubileumviering is het startsein voor honderd dagen feest, dat in alle vestigingen wordt gevierd.