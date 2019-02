Prins Bernhard is supertrots op de vijfde editie van het sportevenement de Hollandse 100. “Het is gewoon mooi om te zien hoe het gestaag groeit en dat het na vijf jaar een gevestigd evenement is geworden”, zei Bernhard vrijdag tijdens de kick-off van het evenement op de Jaap Edenbaan in Amsterdam, waar hij de vijfde editie aankondigde.

De vijfde editie van de Hollandse 100 wordt op 17 maart gehouden in en rond Thialf in Heerenveen. Daarmee wordt geld opgehaald voor het fonds Lymph & Co. “Maar waarin je ook met zijn allen bezig kan zijn om wat te doen tegen lymfeklierkanker.”

Inmiddels is ruim 108.000 euro toegezegd door de sponsors van de 65 deelnemende teams, die 10 kilometer gaan schaatsen en daarna twee rondes van 45 kilometer rond Heerenveen gaan fietsen. “We hopen de kwart miljoen te halen”, zei Bernhard, die tijdens het evenement zal bekendmaken voor welk onderzoek het geld wordt gebruikt. Prins Bernhard is na vijf jaar nog steeds geen ervaren schaatser. “Het is best een moeilijke sport om te leren, dus pootje over gaat nog steeds niet. Maar ik durf redelijk op het ijs te staan en ik vind het een fantastische sport. Maar ik had wellicht iets vroeger moeten beginnen om het goed te kunnen leren.”

Prins Bernhard (49) richtte Lymph & Co op nadat hij in 2013 zelf lymfeklierkanker had gekregen en na een langdurige behandeling genezen werd verklaard. Voor onderzoek is veel geld nodig en De Hollandse 100 is een van de manieren om dat te verzamelen. Bernhard vertelde vrijdag dat het nu gelukkig goed met hem gaat. “En daar ben ik heel erg dankbaar voor.”