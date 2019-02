Koning Felipe van Spanje, die terug is van een staatsbezoek aan Marokko, heeft vrijdag premier Xavier Bettel van Luxemburg in audiëntie ontvangen. De Luxemburgse premier is twee dagen op werkbezoek in Spanje, zijn eerste officiële bezoek aan Madrid.

Op de tweede en laatste dag bezocht Bettel het Zarzuela Paleis om de hand te kunnen schudden met koning Felipe. Bettel had eerder op vrijdagochtend een ontmoeting met zijn Spaanse ambtgenoot, minister-president Pedro Sanchez. Die ontmoeting had plaats in de ambtswoning van de Spaanse premier, het Paleis van Moncloa.

Xavier Bettel is sinds 4 december 2013 premier van Luxemburg. In december werd hij herkozen. Daarvoor was hij burgemeester van de stad Luxemburg en lid van het parlement.