De Zweedse koning Carl Gustaf zal samen met koningin Silvia aandachtig de verrichtingen volgen van de alpineskiërs uit hun land die meedoen aan de wereldkampioenschappen.

Die worden momenteel worden gehouden in de Zweedse plaats Åre. Het evenement wordt komend weekeinde afgerond met de laatste wedstrijden. De Zweedse skiploeg heeft nog geen medailles in de wacht gesleept, maar het koninklijk paar hoopt nog op eremetaal bij de reuzenslalom voor vrouwen en mannen en de slalom voor mannen.

Ook de leden van het Noorse koningshuis staan bekend als echte sportfans. Het is dan ook niet verwonderlijk dat koning Harald en koningin Sonja later deze maand naar de wereldkampioenschappen langlaufen en schansspringen gaan. Die worden in het Oostenrijkse Seefeld gehouden.

Harald en Sonja zullen drie dagen in Oostenrijk blijven. Ze gaan niet alleen wedstrijden bezoeken maar zullen ook de Noorse sporters ontmoeten. De Noren maken kans op medailles. Ze zijn bijvoorbeeld een van de betere landen bij het langlaufen.