Noors koningspaar in maart op bezoek in Chili

De Noorse koning Harald en koningin Sonja gaan volgende maand op staatsbezoek in Chili. Het koppel is door de Chileense president Sebastián Piñera uitgenodigd. Dat heeft het Noorse hof dinsdag bekendgemaakt.

Het bezoek, dat is gepland voor de periode van 26 tot 31 maart, markeert honderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Noorwegen en Chili. Chili is de op een na belangrijkste markt voor Noorse bedrijven in Zuid-Amerika. Het koningspaar wordt vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide en minister van Visserij Harald Tom Nesvik. Het bezoek wordt afgetrapt in Santiago met een welkomstceremonie in het presidentiële paleis. Hier zal het koppel dineren met de president. Ook zullen Harald en Sonja leiders van het congres, het hoorgerechtshof en de burgemeester van Santiago ontmoeten.

Op de agenda staat ook een toespraak van Harald tijdens de opening van een Noors-Chileens bedrijfsevenement dat in het teken staat van duurzame oplossingen voor het bedrijfsleven. Daarnaast bezoekt het koppel ook Patagonië waar wordt gesproken over onder meer gemeenschappelijke belangen binnen onderzoek, resource management, klimaatkwesties en bedrijfsactiviteiten.