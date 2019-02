Koningin Máxima droeg woensdag tijdens haar bezoeken in Zeeland een tas van Chanel. Of het een ode is aan de dinsdag overleden modeontwerper Karl Lagerfeld durft modekenner Josine Droogendijk niet te zeggen, want Máxima heeft de tas volgens haar al meer dan tien jaar in de garderobe. “Ze heeft deze tas al vaak gebruikt”, zegt de auteur van de website Modekoningin Máxima.

Máxima was woensdag aanwezig in Vlissingen bij de ondertekening van een Zeeuws convenant ter bevordering van meer muziekonderwijs in de klas. Máxima is erevoorzitter van Méér muziek in de klas. ’s Middags was ze in de hoedanigheid van beschermvrouwe van het Oranje Fonds bij Stichting Mentorschap Zeeland en het Zeeuws Heldenfonds.

Máxima droeg in Zeeland een nieuwe top van jacquard en een grijze pantalon van het modehuis Natan. Droogendijk: “Dat de koningin op de dag na het overlijden van Lagerfeld een tas van Chanel draagt is opmerkelijk, maar wellicht ook toevallig. Bij de grijze pantalon was deze tas een logische zet. Het is daarom moeilijk te zeggen of het bedoeld was als ode.”

Karl Lagerfeld (85) stond sinds 1983 aan het hoofd van het wereldberoemde Franse modehuis Chanel, waarvoor hij niet alleen kleding maar ook accessoires en parfum ontwierp. Van koningin Máxima tot prinses Diana en kroonprinses Victoria, in veel koninklijke kringen wordt of werd Chanel gedragen. Máxima heeft volgens Droogendijk enkele setjes van Chanel in de kast hangen, maar die zijn niet speciaal voor haar ontworpen.