Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op Paleis Noordeinde Joost Flamand beëdigd als de nieuwe ambassadeur voor de Nederlandse ambassade in Rome.

Flamand was tot nu toe directeur van de Directie Integratie Europa. Hij werd voorgedragen door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en behoort tot een groep van twintig nieuwe ambassadeurs waar de ministerraad in december mee instemde. De benoemingen gaan komende zomer in.