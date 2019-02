De koninklijke familie is dit weekeinde weer neergestreken in het chique Oostenrijkse skioord Lech. Maandagochtend wacht voordat de meeste andere skiërs op de lange latten staan het traditionele fotomoment. Daaraan nemen dit jaar naast het koninklijk gezin ook prinses Beatrix en het gezin van prins Constantijn deel.

Het belooft in elk geval een minder koude affaire te worden dan een jaar geleden toen de thermometer – 22 graden aanwees. Zondag was het een aangenamer 2 graden. De zon heeft ook al veel kracht, waardoor het op de terrassen van het dorp ook voor niet- en après skiërs aangenaam is.

Het is dit jaar precies zestig jaar sinds prins Bernhard er vanuit het nabijgelegen Sankt Anton een kijkje nam en daarna een nieuwe familietraditie begon. Vanaf 1960 hebben de Oranjes eigenlijk geen jaar overgeslagen. Koningin Beatrix kon zich in elk geval in 2006, toen ze vanwege een knieoperatie geen ski’s kon onderbinden, niet herinneren wanneer ze eerder in de winter niet naar Lech was gegaan.

Sneeuwzeker

Koning Willem-Alexander heeft in interviews uitgelegd dat weinig wintersportplaatsen zich kunnen meten met het sneeuwzekere Lech. Dat en de discretie van de bevolking, die de door de jaren heen ingeburgerde koninklijke familie compleet met rust laat, hebben gezorgd voor de bijzondere band. Die ook niet stuk ging na het fatale skiongeluk van prins Friso in 2012.

De prins wordt deze dagen weer herdacht in het dorpskerkje, waar op een zijaltaar een foto van Friso staat, met een brandende kaars en een korte verklarende boodschap. Aan de buitenkant van de Nicolaaskerk is ook een permanente gedenkplaat, die in de winter echter schuil gaat achter de metershoge sneeuw.