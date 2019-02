Een fotobom, synchroon skiën, veel lachen en dollen. Het royale fotokwartiertje in het zonnige Oberlech oogde maandagmorgen niet als corvee voor de koninklijke familie.

Het hoort natuurlijk bij de met de media gemaakte afspraken. Aan het begin van de vakantie even poseren in de sneeuw in ruil voor een of twee weken rust. De dochters van koning Willem-Alexander zijn er inmiddels mee vertrouwd en de drie kinderen van prins Constantijn, die minder vaak aan bod zijn gekomen, hadden weinig aansporing nodig om eerst naar links en dan weer naar rechts te kijken voor de fotografen.

In de grote familiesamenstelling van maandag waren veel combinaties mogelijk en die werden dan ook alle uitgeprobeerd, met een soms komisch effect zoals toen de drie mannen Willem-Alexander, Constantijn en diens zoon Claus de poserende dames in het gezelschap ‘fotobomden’. Eerst spontaan, daarna voor het effect en het beeld van de fotografen nog een paar keer. Helemaal zonder gevaar was het overigens niet. In de sneeuw is een smak snel gemaakt.

Vorig jaar poseerde het koninklijk gezin nog alleen, hoog op de ijskoude Rüfikopf, maar daar was het na het gezamenlijk bibberen snel afgelopen. In Oberlech, waar dit jaar de fotosessie weer werd gehouden, was er tot vreugde van de fotografen ook gelegenheid om de ski’s onder te binden en enige vaardigheden te vertonen. De kinderen met helm op, hun ouders niet.

Het leverde inderdaad de gewenste ontspannen en sportieve beelden op, waarbij onder meer koning en koningin mooi synchroon de berg af kwamen en iedereen ook moeiteloos op de been bleef. Daarna was het snel alles bij elkaar rapen en écht gaan skiën, in de wetenschap dat er in en rond Lech de komende dagen geen foto’s meer worden gemaakt.