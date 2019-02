Catherine vindt het fijn dat er aandacht wordt besteed aan de belangrijke rol voor zusters. De hertogin van Cambridge stond hier dinsdag bij stil vanwege het eenjarig bestaan van de wereldwijde campagne Nursing Now, die zij heeft gelanceerd. “Zusters spelen een cruciale rol in gezondheidsteams van over de hele wereld en deze campagne heeft de belangrijke rol om hun status en naam wereldwijd aan te kaarten”, zei Catherine.

“De toewijding en professionaliteit van zusters is inspirerend en ontzagwekkend.” De vrouw van prins William is daarnaast blij dat ook de World Health Organization heeft aangekondigd dat 2020 in het teken staat van zusters en vroedvrouwen. “Dat is een passend eerbetoon aan de twintig miljoen zusters wereldwijd en we hopen dat meer jonge mensen hierdoor een carrière als zuster ambiëren zodat zorg voor iedereen, overal een realiteit wordt.”