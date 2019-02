Kroonprins Haakon van Noorwegen was woensdag te gast in Porsgrunn. Daar ontmoette hij jongeren die hem lieten zien hoe zij leven. Sport, cultuur, vrije tijd en lokale politie waren de thema’s van het programma.

Het bezoek begon in Kjølnesparken, een park in aanleg waar allerlei sportfaciliteiten worden aangelegd. Daar werd de kroonprins bijgepraat over de plannen voor een nieuw zwembad. Daarna had Haakon een ontmoeting met leden van de Jeugdcommissie. Hij gebruikte de lunch met ze en kreeg informatie over hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij lokale besluitvorming.

Het bezoek aan Porsgrunn eindigde in het cultuurhuis van de gemeente. Daar vertelden kinderen en jongeren over hun vrijetijdsbesteding. Er was voor getalenteerde jongeren ook de mogelijkheid om hun kunsten aan de kroonprins te vertonen.